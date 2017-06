Curitiba deverá ter o 2º fim de semana mais frio do ano

(foto: Franklin de Freitas)

Curitiba deverá ter, neste sábado (3) e domingo (4), o 2º fim de semana mais frio deste ano. Ao menos é o que prevê o Instituto Meteorológico Simepar para este sábado e domingo.

As temperaturas mínimas projetadas para este fim de semana em Curitiba chegam a 8ºC no sábado e 10ºC no domingo. De acordo com as medições feitas pelo instituto, apenas uma vez neste ano fez mais frio em um fim de semana: em 29 de abril, sábado, a temperatura mínima registrada foi de 4ºC; no dia seguinte, um domingo, chegou a 5ºC.

Para este sábado, o Simepar prevê nebulosidade variável. No domingo, há chance de pancadas de chuva isoladas na Capital. Nos dois dias, a temperatura máxima não deverá passar dos 20ºC.