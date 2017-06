Aposta única leva cerca de R$ 1,3 milhão na Quina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 4.399 da Quina teve um ganhador único em sua faixa principal. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 600 mil. Os números sorteados nesta sexta-feira (2) em Paraíba do Sul (RJ) foram: 26, 33, 38, 66, 71. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora (Guanambi-BA), R$ 1.371.482,72 Quadra - 4 números acertados - 92 apostas ganhadoras, R$ 4.543,60 Terno - 3 números acertados - 5083 apostas ganhadoras, R$ 123,66 Duque - 2 números acertados - 127030 apostas ganhadoras, R$ 2,72

LOTOFÁCIL

Quatro apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.519 da Lotofácil. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1,7 milhão segundo a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados nesta sexta-feira (2) em Paraíba do Sul (RJ) foram: 01, 04, 06, 08, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Veja o rateio: 15 acertos - 4 apostas ganhadoras (Goiânia-GO, Itajubá-MG, Uberlândia-MG e Floriano-PI), R$ 529.678,45 14 acertos - 331 apostas ganhadoras, R$ 1.969,52 13 acertos - 12122 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 151372 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 877555 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

O concurso 1.767 da Lotomania realizado nesta sexta-feira (2) em São Paulo também não teve acertador no principal prêmio. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 9,7 milhões para o próximo o concurso. Os números sorteados foram: 03, 06, 07, 12, 17, 26, 28, 29, 35, 47, 49, 59, 69, 70, 72, 79, 84, 85, 89, 97. Confira o rateio: 20 acertos - Não houve acertador 19 acertos - 10 apostas ganhadoras, R$ 36.531,19 18 acertos - 197 apostas ganhadoras, R$ 1.655,69 17 acertos - 1726 apostas ganhadoras, R$ 132,28 16 acertos - 10524 apostas ganhadoras, R$ 21,69 15 acertos - 46505 apostas ganhadoras, R$ 4,90 0 acertos - Não houve acertado