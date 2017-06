Preço médio da gasolina cai R$ 0,02 nos postos no Paraná

(foto: Agência Brasil)

O preço médio da gasolina caiu no Paraná pela terceira semana seguida, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (2) pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Segundo o levantamento, o valor médio por litro passou de R$ 3,470 (na semana entre 21 e 27 de maio) para R$ 3,451 (na semana entre 28 de maio e 3 de junho), queda de R$ 0,019, ou 0,54%.

Contudo, várias cidades do Paraná cobram preços mais baratos que a média do Estado. Em Curitiba, por exemplo, o preço médio aferido pela ANP na última semana é de R$ 3,251, ou R$ 0,02 mais barato que na semana anterior (R$ 3, 271).

No dia 25, a Petrobras anunciou queda de 5,4% do preço da gasolina nas refinarias. O repasse ou não da redução do preço aos consumidores dependem dos postos de gasolina. No último comunicado, a Petrobras sinalizou ainda que os preços de combustíveis podem ser revistos com frequência ainda maior.

Nas medições anteriores, a ANP divulgou que os preços médios por litro de gasolina eram de R$ 3,503 (entre os dias 7 e 13 de maio) e de R$ 3,488 (entre 14 e 20 de maio).

Outras variáveis também podem influir no preço da gasolina, como o preço do etanol, já que a gasolina comum deve ter 27% de etanol anidro – e o preço do álcool combustível varia de acordo com a safra da cana-de-açúcar.