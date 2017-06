Paulistano vence Bauru e está a uma vitória do título do NBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paulistano venceu o Bauru mais uma vez na noite desta sexta-feira (2) e está a uma vitória de sua primeira conquista no NBB (Novo Basquete Brasil). Jogando na casa do adversário, a equipe de São Paulo fez 78 a 74 e abriu 2 a 0 nas finais da competição. O jogo foi disputado ponto a ponto. Ao intervalo, o Bauru liderava por 40 a 36. Após uma recuperação do Paulistano, a equipe do interior passou à frente de novo a cerca de dois minutos do fim da partida. Nos últimos minutos, porém, —muito graças a uma cesta de três pontos de Lucas Dias— a equipe da capital conseguiu a virada definitiva. Ao fim da partida, houve reclamação dos donos da casa, especialmente do técnico Demétrius Ferraciú, contra a arbitragem. Se vencer o próximo jogo, marcado para domingo (4), às 14h, em Araraquara, o Paulistano conquistará seu primeiro título do NBB.