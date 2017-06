Sol aparece em SP no fim de semana, mas temperaturas continuam baixas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sol volta a predominar na região metropolitana de São Paulo neste final de semana, o que deve elevar as temperaturas durante a tarde. À noite e no início da manhã, no entanto, a sensação de frio continua. O sábado (3) deve começar com temperaturas parecidas com as desta sexta (2), quando a capital paulista registrou a madrugada mais fria do ano, com 11,5°C. Com o sol, os termômetros sobem e podem chegar a 23°C, segundo previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura. As temperaturas devem aumentar um pouco mais no domingo (4), com a mínima em torno dos 12°C e máxima de 26°C. Não há previsão de chuva, mas deve ter formação de neblina no início da manhã e novamente à noite, o que pode prejudicar as operações nos aeroportos. Outras regiões do Estado também devem ter temperaturas baixas durante a noite, podendo marcar 9°C em Itapetininga, Sorocaba e no Vale do Paraíba, e até 4°C na serra da Mantiqueira, onde também pode haver geada fraca e isolada, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). À tarde, no entanto, os termômetros poderão ultrapassar os 30°C na região de Ribeirão Preto, Araçatuba e Campinas.