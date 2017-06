Com volta de Diego, Flamengo defende invencibilidade contra o Botafogo

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda sem convencer no Campeonato Brasileiro, o Flamengo coloca sua invencibilidade em jogo contra o Botafogo neste domingo, às 11h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O time rubro-negro busca a primeira vitória diante de sua torcida e tem como trunfo a volta do meia Diego, que ficará à disposição no banco de reservas. Diego está afastado do futebol há quase dois meses por causa de uma lesão no joelho que o obrigou a passar por uma artroscopia. Desde a contusão do camisa 35, o time rubro-negro não convenceu e sofreu seu maior revés na temporada ao ser eliminado na primeira fase da Libertadores. A utilização de Diego entre os reservas não é a única novidade para o Flamengo. O meia-atacante Everton está recuperado de lesão muscular e reforça o setor ofensivo. Em compensação, o técnico Zé Ricardo não terá o lateral-esquerdo Trauco, que aprimora o condicionamento físico. O peruano será substituído por Renê. Gabriel e Berrío são outros que seguem fora do time. No Brasileiro, o Flamengo está entre os quatro times que ainda não perderam -os outros são Chapecoense, Cruzeiro e Corinthians. Depois da estreia com empate por 1 a 1 com o Atlético-MG no Maracanã, o time rubro-negro somou quatro pontos em dois jogos como visitante -venceu o Atlético-GO por 3 a 0 e empatou com o Atlético-PR por 1 a 1. O Botafogo vive uma situação melhor. O time de Jair Ventura foi derrotado na estreia, ao levar 2 a 0 do Grêmio, mas se recuperou com dois triunfos no estádio Engenhão -ganhou da Ponte Preta e do Bahia. Fora da competição, os alvinegros vêm cumprindo bom papel, com classificação garantida nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas de final da Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi até a causa de alguns problemas de Jair Ventura para enfrentar o Flamengo. No empate por 1 a 1 com o Sport na última quarta-feira, que valeu a vaga ao time alvinegro, Rodrigo Lindoso foi substituído com dores musculares, e Camilo teve agravada uma contusão no ombro direito. Se Camilo não puder atuar, João Paulo deve ser adiantado para fazer a ligação com o ataque, e Bruno Silva ganha uma vaga no meio-campo. Para o lugar de Lindoso, Gílson é uma alternativa. Sem atuar há dois meses, Montillo segue como desfalque depois de passar por lesões musculares na coxa e na panturrilha. FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz, Renê; Márcio Araújo, William Arão, Cuéllar, Ederson, Everton; Guerrero. T.: Zé Ricardo BOTAFOGO Gatito Fernández; Emerson Santos, Joel Carli, Igor Rabelo, Victor Luís; Aírton, Rodrigo Lindoso (Gílson), João Paulo (Bruno Silva) Camilo (João Paulo); Rodrigo Pimpão, Roger. T.: Jair Ventura Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Horário: 11h deste domingo Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)