Avaí busca primeira vitória contra Sport de Luxemburgo

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Promovido no ano passado para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí ainda não disse a que veio. Por isso, a equipe catarinense busca a primeira vitória neste domingo, às 11h, no estádio da Ressacada, contra o Sport. Com um ponto somado em três partidas e vindo de duas derrotas consecutivas, o Avaí ainda trabalha na construção do elenco e pode ter novidades para a partida da quarta rodada. O veterano Juan, que atua tanto na lateral esquerda quanto no meio-campo, pode estrear. O atacante Willians é outro reforço, mas deve ficar como opção entre os reservas. A situação do Avaí não é nada confortável. Depois de empatar sem gols com o Vitória em casa na estreia, a equipe perdeu para o São Paulo e para a Chapecoense por 2 a 0, como visitante. Outro problema do técnico Claudinei Oliveira é a suspensão do lateral-direito Leandro Silva, que será substituído por Diego Tavares. Já o Sport está em melhor situação. A equipe pernambucana não foi bem na estreia, ao perder por 4 a 0 para a Ponte Preta, mas já está reabilitada. Nesta semana, veio a primeira vitória no Brasileiro, em uma heroica virada por 4 a 3 sobre o Grêmio, na Ilha do Retiro. Além disso, o Sport ainda está no embalo da recente contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele fez sua estreia no meio de semana, no empate com o Botafogo por 1 a 1, que resultou na eliminação dos pernambucanos da Copa do Brasil, mas aprovou a atuação de seus comandados. Para enfrentar o Avaí, Luxemburgo não contará com o lateral chileno Mena, suspenso, e vai escalar Evandro. No meio-campo, Ronaldo está contundido e cederá vaga a Anselmo. Já no ataque, a novidade é a presença de Osvaldo, que entra no lugar do meia Everton Felipe. Outra novidade é a volta do zagueiro Ronaldo Alves no lugar de Matheus Ferraz. AVAÍ Maurício Kozlinski; Diego Tavares, Alemão, Betão, Capa; Luan, Judson, Marquinhos; Rômulo, Júnior Dutra, Denílson. T.: Claudinei Oliveira SPORT Magrão; Fabrício, Ronaldo Alves, Durval, Evandro; Anselmo, Rithely, Diego Souza; Rogério, André, Osvaldo. T.: Vanderlei Luxemburgo Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC) Horário: 11h deste domingo Juiz: Wagner Reway (MT)