Grêmio e Vasco testam bom momento em Porto Alegre

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grêmio e Vasco se enfrentam neste domingo (4), às 16h, em Porto Alegre, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes chegam ao confronto com dois fatores em comum: moral em alta e vitória recente contra o Fluminense. Os gremistas ganharam por 2 a 0 do time de Laranjeiras na quarta-feira (31), no Maracanã, e garantiram vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Já os vascaínos triunfaram diante do rival tricolor por 3 a 2 no último domingo (28), em São Januário, pelo Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho não revelou quem joga, mas deverá escalar o Grêmio com força total. Na última rodada, ele poupou jogadores e perdeu por 4 a 3 para o Sport, na Ilha do Retiro. O zagueiro Pedro Geromel, que deixou o último jogo no intervalo após sofrer uma pancada no joelho, foi liberado pelo departamento médico e estará em campo. O Vasco também não tem escalação definida. O técnico Milton Mendes poderá poupar o atacante Luís Fabiano e dar lugar ao colombiano Manga Escobar. Outro jogador que poderá ter espaço na equipe é o volante Wellington, que foi apresentado nesta semana após empréstimo do São Paulo. “Não podemos encarar um jogo fora de casa contra um time como o Grêmio de peito aberto. Não mudaremos muita coisa. Mas temos nossa estratégia, que penso que vai dar certo. Tenho feito testes, avaliações”, disse o treinador cruzmaltino. GRÊMIO Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedr Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro; Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios. Técnico: Renato Gaúcho VASCO Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Wellington (Yago Pikachu), Mateus Vital e Kelvin; Manga Escobar. Técnico: Milton Mendes Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Juiz: Sandro Meira Ricci (SC) Horário: 16h de domingo