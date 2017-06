Cruzeiro e Chapecoense reeditam duelo que terminou em confusão

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem se deparar com a transmissão de Cruzeiro e Chapecoense neste domingo (4), pode achar que é reprise, mas não é. Após se enfrentarem na última quinta-feira (1º) pela Copa do Brasil, as equipes se reencontram no Mineirão, às 19h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo mais recente, em Chapecó, os cruzeirenses levaram a melhor —o empate sem gols garantiu a classificação às quartas do torneio mata-mata após uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida. Agora, além de ser um revanche, o reencontro tem ares de tensão, já que o último confronto terminou em confusão. Jogadores da Chape reclamaram muito com o trio de arbitragem por causa das paralisações provocadas pelos cruzeirenses ao longo do jogo. Os atletas dos dois times ainda tiveram uma forte discussão na entrada para os vestiários, com muitos empurrões e ofensas. O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, ainda protagonizou um lance, no mínimo, curioso. Em cobrança de lateral, Reinaldo, da Chapecoense, tentou arremessar a bola para dentro da área, mas o treinador trombou com o jogador. O atleta então recuou uns passos e fez uma nova tentativa. Ao falar sobre o caso, Mano admitiu que foi de encontro ao jogador da Chape de propósito para atrapalhá-lo. Ainda assim, ele fez questão de botar panos quentes no conflito e indicou uma postura mais amigável do Cruzeiro na partida deste final de semana. “Independentemente do que aconteceria no final, você leva algumas coisas de um jogo para o outro. A disputa dos 90 minutos já levaria alguns fatos para domingo porque os jogos são muito próximos. Mas vamos saber entender que o aconteceu já ficou para trás. Acho que as coisas vão estar tranquilas, os dois treinadores sabem o que aconteceu”, disse Mano. Apesar de dar garantias sobre o clima da partida, o treinador celeste não fez o mesmo a respeito da escalação. Mano afirmou que deverá confirmar o time titular apenas no dia do jogo. Já a Chapecoense deverá ir a campo com uma equipe parecida a do último duelo. O zagueiro Victor Ramos e o lateral esquerdo Reinaldo, expulsos em meio a confusão pela Copa do Brasil, não estão obrigados a cumprir a suspensão pelo Brasileiro. A única baixa confirmada da Chape é o zagueiro Luiz Otávio, que levou cartão vermelho contra o Avaí —no lugar dele, o técnico Vagner Mancini poderá optar por Douglas Grolli. CRUZEIRO Fábio; Lucas Romero, Léo, Luis Caicedo, Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Hudson, Thiago Neves, Alisson; e Ábila. Técnico Mano Menezes CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Victor Ramos, Douglas Grolli e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antônio e Seijas; Arthur, Wellington Paulista e Rossi. Técnico: Vagner Mancini Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Cláudio Francisco Lima (SE) Horário: 19h de domingo