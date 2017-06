Parlamentar diz que pagará dívida com parcelamento

ROGÉRIO GENTILE E ROGÉRIO PAGNAN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador Adilson Amadeu afirmou, em nota enviada à reportagem, que tem dívidas com o município de São Paulo, mas que está honrando-as em pagamentos parcelados. Segundo ele, a situação da sua empresa é semelhante à de muitas existentes no país. "É praticamente impossível que um pequeno ou médio empresário não tenha que parcelar dívidas em algum momento. Faço questão de honrá-las, mesmo que através de parcelamentos." Amadeu diz ainda esperar que "os procuradores do município continuem com o mesmo empenho que adotam para microempresários com relação às dívidas dos grandes devedores do município, incluindo aí os bancos". O vereador afirmou ainda não se sentir constrangido em pertencer à CPI tendo dívidas com o município. "Bom seria se todo contribuinte em débito parcelasse as suas dívidas e as pagassem, pois é exatamente esta uma das finalidades desta comissão." Sobre o novo programa de parcelamento, o vereador disse que se trata de assunto "corriqueiro" na capital, aguardado por contribuintes inadimplentes, e algo importante para os cofres municipais. "Assim votei a favor e não veria problema algum em utilizá-lo, pois entendo que o importante é pagarmos nossas dívidas", afirma ele. Já o vereador Isac Félix, por sua vez, disse que entrou com pedido de parcelamento de sua dívida com o município "ao tomar conhecimento" do débito em fevereiro deste ano e, assim, conseguiu suspender a execução fiscal. "Quando da instalação da CPI da Dívida Ativa, concordei em participar por entender que minha inadimplência com a Prefeitura de São Paulo estava em processo de regularização", afirmou. "Destaco que não tenho constrangimento algum em integrar a CPI." Félix enviou ao jornal comprovantes de quitação de metade das parcelas do pagamento do IPTU. O vereador disse também que foi favorável ao novo programa de parcelamento de dívida, mas que não pretende se beneficiar dele. "Quero deixar claro que não pretendo, em hipótese alguma, aderir a um novo programa."