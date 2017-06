Dia amanhece com neblina, mas depois o Sol aparece (foto: Arquivo/BP)

O sábado amanhece com neblina em Curitiba, mas depois o Sol aparece e deve predominar durante todo o dia. De acordo com o Simepar, a temperatura deve variar entre 9º e 19ºC.

No Paraná as menores temperaturas ocorrem entre o sudoeste, centro-sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e nordeste paranaense, mas sem previsão de geadas. Em vários pontos há restrição de visibilidade no amanhecer. Na maior parte do dia o Sol predomina, favorecendo uma maior elevação das temperaturas à tarde.