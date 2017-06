Redação Bem Paraná com informações do G1

Rocha Loures: paranaense foi preso em sua residência em Brasília (foto: Franklin de Freitas)

O ex-deputado federal paranaense e ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures (PMDB), foi preso na manhã deste sábado (03), em Brasília. O mandado de prisão foi assinado na noite desta sexta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR).

A informação foi confirmada pelo advogado do ex-deputado, Cezar Bitencourt. Ele teria sido avisado nesta manhã sobre a prisão pela mulher de Rocha Loures.

Rocha Loures foi preso preventivamente e levado para a Superintendência da PF no Distrito Federal. Em março, ele foi filmado pela PF recebendo em São Paulo uma mala com R$ 500 mil que, segundo delações de executivos da JBS no âmbito da Operação Lava Jato, seriam dinheiro de propina.

Em manifestação enviada ao STF nesta sexta, o advogado do peemedebista, Cezar Bitencourt, avaliou que o pedido de prisão tinha como objetivo "forçar delação". Hoje após a prisão o advogado disse que o ex-assessor de Temer "ficará em silêncio".

A PGR já havia pedido a prisão de Rocha Loures, mas Fachin, negou o pedido, sob o argumento de que Rocha Loures estava no exercício do mandato parlamentar e a Constituição proíbe a prisão de parlamentar (a não ser em flagrante).

Na ocasião, o ministro do Supremo afirmou que os indícios em relação a Rodrigo Rocha Loures eram fortes, que a prisão era imprescindível, mas a imunidade parlamentar do então deputado do PMDB não permitia atender ao pedido. Como Rocha Loures voltou a ser suplente de deputado, Janot refez o pedido ao STF.

Embora Fachin tenha negado o primeiro pedido de prisão, ele já havia afastado Rocha Loures do mandato parlamentar – ou seja, o peemedebista continuava deputado, mas não podia exercer as funções do mandato. O novo pedido da PGR foi feito ao Supremo porque Rocha Loures é alvo do mesmo inquérito ao qual responde Michel Temer – o presidente só pode ser investigado com autorização do STF.