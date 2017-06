MTST invade três terrenos simultaneamente em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) invadiu três terrenos em São Paulo e na região metropolitana na madrugada deste sábado (3). As áreas invadidas ficam na estrada do M'Boi Mirim, no Jardim Ângela na zona sul de São Paulo; em Carapicuíba e também em Guarulhos. A Polícia Militar esteve nos locais, registrou as invasões e conversou com advogados que apoiam o movimento por moradia. Não houve confronto com os ocupantes das áreas. De acordo com o MTST, a crise econômica fez com que aumentasse a procura pelo movimento por famílias que não têm como pagar o aluguel. Além disso, as três ocupações têm o objetivo de pressionar o poder público a agilizar os programas de moradias populares já existentes. Por volta de mil famílias participaram das três invasões. Na estrada do M'Boi Mirim, os sem-teto montaram acampamento em um terreno onde já funcionou uma fábrica de blocos. Em Carapicuíba, o terreno ocupado pertence à Cohab - Companhia Metropolitana de Habitação. Em Guarulhos, a ocupação foi em uma área abandonada.