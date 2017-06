Lafer apoia defesa de Temer pelo Itamaraty

IGOR GIELOW SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ministro das Relações Exteriores por duas vezes, Celso Lafer considera "razoável" que a diplomacia brasileira sob Michel Temer (PMDB) tenha buscado legitimar o governo do peemedebista na esteira do processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT), ocorrido em 2016. Lafer, 75, comentou, a pedido da Folha, o documento "Brasil, um país em busca de uma grande estratégia", publicado pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência. O texto provocou polêmica entre diplomatas por apontar o que chamou de fracasso da política externa. O governo ressalta que as opiniões no texto são dos autores. A avaliação sobre Temer está no texto, que considera a política externa atual uma "agenda pontual" --o que foi chamado de "bobagem" pelo chanceler Aloysio Nunes Ferreira, tucano como Lafer. "O documento é muito vago. Política externa é sobre necessidades internas e possibilidade externas. Não fica claro o que os autores consideram necessidade, além de prestígio.", diz Lafer. O ex-ministro (1992 e 2001-2002) concorda com algumas das críticas do texto, como a prioridade dada à busca por uma cadeira no Conselho de Segurança nos anos Lula. Sobre relações comerciais, Lafer defende a "aposta que fizemos" na Organização Mundial do Comércio, mas afirma que foi um "erro de avaliação" posterior "seguir nessa ênfase quando ficou claro que não daria certo" --outro ponto do documento. Já a crítica à atuação de diplomatas, apontada como defensiva, no texto é vista como "injusta". "O Itamaraty permanece como uma burocracia de grande qualidade." Defendeu maior debate antes da divulgação do texto. "O desejável seria uma articulação interna. Senão o diálogo vira um monólogo", afirma.