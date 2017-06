Mudança na lei fará FGTS render mais que a inflação em 2017, diz ministro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse nesta sexta (2) que a mudança na remuneração do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) vai garantir que a correção do fundo passe de 3% para 4,8% ao ano, acima da inflação prevista para 2017, de 4%. As informações são da Agência Brasil. O aumento da rentabilidade do FGTS foi autorizado com a aprovação da Medida Provisória 763/16, que se converteu na Lei 13.446/2017. “A rentabilidade do fundo era uma reivindicação antiga dos trabalhadores. Com a lei, encontramos uma forma de atender ao pedido, mantendo a solidez e a saúde financeira do FGTS”, afirmou Nogueira, segundo nota divulgada pelo Ministério do Trabalho. A lei estabelece que metade do resultado do fundo será creditado automaticamente, todos os anos, em agosto, nas contas vinculadas, de forma a aumentar a remuneração. Tem direito ao valor os trabalhadores com valores em contas do FGTS em 31 de dezembro de 2016. A apuração do resultado ocorrerá nos meses de junho e julho. De acordo com o secretário-executivo do conselho curador do FGTS, Bolivar Moura Neto, o resultado a ser depositado neste ano ainda não está fechado, mas a estimativa é que o Fundo tenha R$ 15 bilhões em 2016. Metade desse valor, R$ 7,5 bilhões, será creditada nas contas dos trabalhadores proporcionalmente. Os trabalhadores que sacaram recursos das contas inativas do FGTS que tinham saldo positivo em 31 de dezembro de 2016 também receberão o rendimento atualizado. Os valores serão depositados em agosto.