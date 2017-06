Redação Bem Paraná com informações do G1

Fachin: ministro diz que só não determinou prisão antes em razão do foro do ex-parlamentar (foto: Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou, na decisão que determinou a prisão do ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures (PMDB), neste sábado, que só não havia determinado antes a medida em razão do mandato parlamentar exercido por ele na época. Rocha Loures perdeu o mandato de deputado na quarta-feira, depois que o deputado Osmar Serraglio (PMDB) reassumiu vaga na Câmara, após ter sido demitido pelo presidente Michel Temer do Ministério da Justiça e recusado assumir o Ministério da Transparência. Com isso, ele perdeu o foro privilegiado.

Rocha Loures teve a prisão pedida pela Procuradoria Geral da República após ser filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil em propina do grupo JBS. Na época, o ministro do STF rejeitou o pedido. Fachin que já considerava a prisão "imprescindível" para interromper o cometimento de crimes. No despacho, ele considerou "gravíssima" a conduta do ex-assessor de Temer.

"O agente aqui envolvido teria encontrado lassidão em seus freios inibitórios e prosseguiriam aprofundando métodos nefastos de autofinanciamento em troca de algo que não lhe pertence, que é o patrimônio público", disse.

"Tratando-se o deputado federal Rodrigo Santos da Rocha Loures de político com influência no cenário nacional, até pouco tempo assessor do Presidente Michel Temer, pessoa de sua mais estrita confiança, como declarado em áudio captado por Joesley, revelam-se insuficientes para a neutralização de suas ações, medidas diversas da prisão. Não se deixa, sem embargo, de lamentar que se chegue a esse ponto", afirmou o ministro.

O ministro questionou o argumento da defesa de que a prisão foi pedida para forçar uma delação, argumentando que não há provas dessa finalidade. Ele determinou que a prisão fosse realizada com "a máxima discrição e com a menor ostensividade" para evitar qualquer exposição indevida.