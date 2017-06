Murray bate Del Potro em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das mais quentes rivalidades atuais do tênis masculino viveu um novo capítulo neste sábado. O número 1 do mundo Andy Murray garantiu presença na próxima rodada de Roland Garros ao derrotar o argentino Juan Martín Del Potro por 3 sets a 0, parciais de 7-6 (10-8), 7-5 e 6-0, em 2h53min de jogo. Em agosto de 2016, Murray havia derrotado Del Potro no Rio de Janeiro em um épico jogo na final olímpica masculina. No entanto, no mês seguinte o britânico foi batido pelo argentino em outro confronto bastante equilibrado, de cinco sets, válido pela semifinal da Copa Davis [a Argentina acabaria com o título mais adiante]. Com a vitória no confronto deste sábado em Paris, Murray se garante nas oitavas de final. O tenista nascido na Escócia agora espera o adversário, que sairá do confronto entre o americano John Isner e o russo Karen Khachanov. A partida deste sábado em Roland Garros começou complicada para o melhor da atualidade. Foram 84 minutos de batalha em quadra somente no primeiro set, com vitória de Murray por 7 games a 6 (10 a 8 no tie-break). Del Potro, que esteve em vantagem em boa parte do primeiro set, acusou o golpe e passou alguns momentos debruçado sobre a rede, bastante decepcionado com o revés na parcial inicial. Em seguida, o argentino virou uma presa mais fácil para o melhor do ranking na atualidade. O sul-americano (número 30 da ATP) precisou de atendimento do fisioterapeuta do torneio e não conseguiu mais equilibrar a partida. BRASILEIRO O brasileiro Rogério Dutra avançou às quartas de final do Aberto da França na chave de duplas, ao lado do italiano Paolo Lorenzi. Neste sábado, a parceria passou pelos tchecos Roman Jebavy e Jiri Vesely por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. "Primeiro Grand Slam jogando duplas e já nas quartas de final, estou muito feliz", declarou Rogério ainda em quadra, em entrevista ao "Bandsports". Classificado nas duplas, Dutra já havia sido eliminado da chave de simples na segunda rodada, em uma batalha de quatro sets contra o canadense Milos Raonic. Outro brasileiro ainda pode chegar às quartas de final de duplas em Roland Garros. Bruno Soares e o britânico Jamie Murray têm duelo previsto contra a parceria do indiano Rohan Bopanna com o uruguaio Pablo Cuevas.