PM localiza grupo envolvido em roubo a loja no Sítio Cercado

(foto: PM/PR)

Três homens foram presos e uma arma de fogo apreendida durante a ação dos policiais militares do 13º Batalhão do 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), ao abordarem um grupo envolvido no roubo a uma loja de departamentos na tarde desta sexta-feira (02) no bairro Sítio Cercado, na Capital. Um dos suspeitos reagiu a abordagem e atirou na equipe policial, sofrendo o revide. Ele foi ferido e acabou entrando em óbito no local.

Segundo as informações repassadas pelo Coordenador de Policiamento de Unidade (CPU) do 13º BPM, tenente Barton Cutler dos Santos, o crime teria ocorrido por volta de 14 horas. “Recebemos denúncias anônimas de que os suspeitos estariam numa casa localizada na Rua Coronel Victor Agner Kendrick. Fomos até lá e fizemos a abordagem”, disse.

Um dos envolvidos teria corrido e se escondido dentro de um cômodo. “Ele reagiu a ação policial e atirou contra a equipe, sofrendo o revide. Ele acabou ferido e entrou em óbito no local. A arma de fogo utilizada pelo homem na situação foi apreendida”, disse o tenente Cutler.

Os três presos foram encaminhados, juntamente com a arma de fogo, ao Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (CIAC/Sul).