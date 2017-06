Rebelião deixa sete adolescentes mortos na Paraíba neste sábado

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Sete adolescentes foram mortos e outros dois ficaram feridos na madrugada deste sábado (3) em uma rebelião no Centro Socioeducativo Lar do Garoto, em Lagoa Seca, região metropolitana de Campina Grande (PB). Segundo a Polícia Civil, a rebelião começou por volta das 2h30, quando um grupo de jovens tentou fugir do centro socioeducativo, que abriga adolescentes infratores. Os internos atearam fogo em colchões e móveis incendiando parte do prédio. Parte dos mortos foram encontrados carbonizados. A polícia está no local e ainda tenta controlar a rebelião.