Ingresso no mercado negro para final da Liga dos Campeões é de até R$ 8 mil

ALEX SABINO, ENVIADO ESPECIAL CARDIFF, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - No mercado negro de ingressos para a final da Liga dos Campeões da Europa, o valor cobrado pode chegar a R$ 8.000, enquanto torcedores desesperados perguntam a estranhos se estes têm ingressos para vender. Vários mostram cartazes, escritos em inglês, dizendo precisarem de entradas para a partida. As autoridades de Cardiff esperam que 60 mil pessoas cheguem à cidade neste sábado (3), horas antes da decisão entre Real Madrid e Juventus. O preço normal, dependendo do setor do estádio, varia entre R$ 260 e R$ 1.680. A preocupação da Uefa é porque, nesta semana, ingressos foram roubados de um hotel da cidade, próximo ao aeroporto. A polícia afirma ter imagens de um suspeito que ainda não foi encontrado. A Federação Galesa não revelou a quantidade de bilhetes, mas teme que todos tenham sido encaminhados a cambistas que circulam pelas ruas ao redor do Millennium Stadium, onde acontece a decisão. Isso fez com que a Uefa divulgasse no sábado um comunicado avisando que qualquer um que compre essas entradas não terá acesso ao estádio, já que foram canceladas. O mesmo fez a Federação Galesa, mas referente a um derrame de ingressos falsos. Serão 66 mil pessoas no estádio para a decisão. A Uefa deu 18 mil para cada clube vender aos seus torcedores. O restante foi negociado via internet ou distribuído a patrocinadores da competição. Todos os ingressos estão esgotados.