EUA pressionam China sobre disputas territoriais e Coreia do Norte

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, pediu, neste sábado (3), para a China fazer mais para conter a Coreia do Norte, e também advertiu Pequim que não aceitará a sua militarização no disputado Mar da China Meridional.Participando de um fórum sobre segurança na Ásia, Mattis qualificou o programa nuclear da Coreia do Norte e as seus testes balísticos como a ameaça mais urgente e perigosa para a paz e estabilidade.

Segundo ele, o governo de Donald Trump considera encorajador o compromisso chinês com a política "compartilhada" de desnuclearização da península coreana, mas pediu para Pequim agir.

"A Coreia do Norte representa uma ameaça para todos. Portanto, é imperativo que todos os países coloquem sua disposição para trabalhar em conjunto em prol do objetivo comum de desnuclearização da península coreana", afirmou.

Após defender a cooperação para fazer frente aos planos de Pyongyang, Mattis disse que não aceitará a política de Pequim no Mar da China Meridional, cuja soberania também é exigida parcialmente pelo Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e Taiwan.