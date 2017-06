SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cena do começo do filme "Mulher-Maravilha", que acaba de estrear no Brasil, dá aos fãs dos super-heróis da DC Comics uma prévia do que virá em "Liga da Justiça", reunião de personagens como Superman, Batman, Aquaman, Flash e a própria Mulher-Maravilha, com previsão de chegada ao circuito em 16 de novembro. No trecho em questão, a protagonista (vivida pela israelense Gal Gadot) recebe pelo correio, nos dias de hoje, uma foto em preto e branco na qual ela aparece ao lado de seu marido, o militar Steve Trevor, e de outros combatentes. Juntos, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-18), eles recuperaram para os Aliados um vilarejo belga invadido pelos alemães. O remetente da imagem é um certo Bruce Wayne, vulgo Batman. A foto apareceu pela primeira vez em "Batman vc Superman - A Origem da Justiça", lançado em 2016. Ali, o registro era um dos arquivos que Wayne (Ben Affleck) encontrava em um drive com informações sobre "meta-humanos" pertencente ao vilão Lex Luthor. Ao descobrir a imagem, Batman se perguntava se Diana Prince (o nome civil da Mulher-Maravilha) era uma super-heroína camuflada e imortal. O que o novo filme sugere é que, aparentemente, Wayne foi atrás da fotografia original (em papel) depois de vê-la na tela do computador. E podem ser dois os seus objetivos ao enviá-la para Prince: tanto atrai-la para as fileiras da Liga da Justiça (relembrando suas conquistas passadas) quanto fazer um xaveco elegante. Saberemos daqui a alguns meses, quando "Liga da Justiça" estrear.