Valdívia é relacionado e deve estrear pelo Atlético

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG encerrou na manhã deste sábado a preparação para o jogo com o Palmeiras, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi fechada, sem a presença da imprensa. Momento para o técnico Roger Machado ajustar a equipe que vai a campo em São Paulo. Se a escalação titular é mantida em sigilo, o clube divulgou os relacionados para a viagem e a novidade é o meia Valdívia. O jogador chegou a Belo Horizonte há cerca de dez dias, após acerto entre Atlético e Internacional. Existia a expectativa de que Valdívia já estivesse no banco de reservas contra a Ponte Preta, o que não foi possível, já que o atleta não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes daquele jogo. Nesta semana, apresentado pelo presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, Valdívia finalmente foi regularizado. Treinando normalmente na Cidade do Galo, o meia foi incluído na lista de relacionados para o duelo com o Palmeiras. A presença dele em campo é praticamente certa, seja logo de início ou no decorrer da partida. "Quando ele se coloca à disposição para jogar em outra função, é um bem para o coletivo. É um baita de um reforço e ele estará à disposição no domingo, não sei se entre os 11 ou do meu lado", avisou o técnico Roger Machado, após o triunfo do Atlético, sobre o Paraná, pela Copa do Brasil. O Atlético tem algumas baixas para o duelo com o Palmeiras. O lateral direito Marcos, o zagueiro Leonardo Silva e o volante Adilson seguem no departamento médico. Roger já adiantou que Alex Silva vai ser o lateral direito titular. No jogo dessa quarta-feira, Rafael Carioca ficou fora e Robinho começou no banco de reservas. Ambos devem retornar ao time titular. O provável Atlético para enfrentar o Palmeiras é formado por Victor, Alex Silva, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago, Elias e Cazares; Robinho e Fred.