Luiz Araújo é relacionado e pode se despedir do São Paulo contra a Ponte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem de Luiz Araújo pelo São Paulo está em seus últimos capítulos. Mesmo já negociado com o Lille, da França, por 10,5 milhões de euros (R$ 38,3 milhões), o atacante foi relacionado pelo técnico Rogério Ceni para o confronto contra a Ponte Preta, que pode ser o seu último com a camisa tricolor antes da assinatura do contrato e do consequente anúncio oficial. Thiago Mendes também está na mira do clube francês, mas a diretoria do Morumbi tenta segurar o meio-campista que é um dos principais jogadores do esquema de Ceni. Os franceses fizeram uma oferta de 7,5 milhões de euros pelo atleta que tem 80% dos direitos vinculados ao São Paulo – os outros 20% são do Goiás. A lista não apresenta grandes mudanças em relação ao time que venceu o Palmeiras por 2 a 0 no último sábado, uma vez que alguns nomes ainda não estão plenamente recuperados de suas lesões. O próprio Thiago Mendes não joga em função de um edema no ligamento colateral do joelho direito, assim como Wellington Nem (artroscopia no joelho esquerdo), Wesley e Araruna (lesões musculares). Mesmo convocados para as seleções do Brasil e do Peru, Rodrigo Caio e Cueva atuarão normalmente neste domingo; no entanto, ambos viajam na segunda-feira, quando ficam à disposição de seus países, e desfalcam o São Paulo em três rodadas: Vitória, Corinthians e Sport. Enquanto isso, o departamento médico ainda reúne Morato (ligamento cruzado do joelho direito), Buffarini (estiramento no músculo posterior direito) e Chavez (contratura muscular). O time enfrenta a Ponte neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Moisés Lucarelli. Veja a lista de relacionados pelo técnico Rogério Ceni: Goleiros: Denis e Renan Ribeiro Laterais: Bruno, Junior Tavares e Edimar Zagueiros: Rodrigo Caio, Lucão, Lugano, Douglas e Maicon Volantes: Jucilei, Éder Militão e João Schmidt Meias: Cueva, Cícero, Thomaz, Shaylon e Lucas Fernandes Atacantes: Lucas Pratto, Luiz Araújo, Gilberto, Léo Natel e Marcinho