Câmara realiza fará última audiência pública das diretrizes do orçamento

03/06/17 às 14:36 - Atualizado às 14:39 Redação Bem Paraná com assessoria de imprensa

A Câmara Municipal de Curitiba promove, na manhã desta segunda-feira,5, a audiência pública que encerra a fase de discussão da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com a população, que poderá conhecer o projeto, fazer perguntas e apresentar sugestões. A matéria (013.00002.2017) estima R$ 8,91 bilhões em recursos para a cidade em 2018, 9,28% a mais que o previsto para este ano. A atividade será realizada durante a sessão plenária, que começa às 9h, com entrada para o público pelas escadarias do Palácio Rio Branco.

Coordenada pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, que é presidida pelo vereador Thiago Ferro (PSDB), a audiência apresentará o projeto e os resultados da consulta pública realizada de 25 a 30 de maio. Durante esse período, a população pôde apresentar, pela internet ou por meio de urnas disponíveis nas administrações regionais e na Câmara, suas prioridades ao orçamento de 2018, como mais investimentos em educação, saúde, ruas, segurança ou trânsito, dentre outros temas. Essas indicações poderão embasar as emendas dos vereadores à LDO, que será a próxima etapa da tramitação do projeto de lei.

Além de Thiago Ferro, a Comissão de Economia reúne Mauro Ignácio (PSB), vice-presidente, Bruno Pessuti (PSD), Dr. Wolmir Aguiar (PSC), Ezequias Barros (PRP), Mauro Bobato (PTN), Paulo Rink (PR), Professora Josete (PT) e Sabino Picolo (DEM).