Grêmio têm voltas de Maicon e Edílson contra o Vasco

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O último treinamento do Grêmio para pegar o Vasco, no domingo, confirmou o que o técnico Renato Gaúcho já havia adiantado: Edílson e Maicon estão de volta. A dupla faz parte dos relacionados para o jogo das 16h (de Brasília) na Arena. O peruano Beto da Silva a está conquistando espaço e novamente faz parte dos relacionados. Ambos jogaram pouco neste ano. Tanto Maicon quanto Edílson disputaram apenas sete partidas em 2017. E foram alijados do time por conta de lesões. Como de praxe, Renato Gaúcho não disse se eles começarão o jogo ou irão apenas entrar para ganhar minutos e recuperar ritmo. "É uma coisa que vocês vão saber uma hora antes do jogo. A decisão é minha, tem dois lados bons. Jogadores voltando, Edílson e Maicon. Os jogadores que estão jogando estão muito bem. É uma dor de cabeça boa, mas é melhor ter essa do que viver com poucas opções", afirmou. Por outro lado, Marcelo Oliveira sequer trabalhou com os demais neste sábado pela manhã. Ele ainda se recupera de uma lesão no ombro. PERUANO Entre os relacionados, mais um indício de como o peruano Beto da Silva está ganhando espaço. Depois de enfrentar muitos problemas de lesão e estrear apenas quatro meses depois de sua contratação, ele tem agradado nos treinamentos e novamente ficará à disposição para o jogo. A exemplo do que ocorreu nas duas últimas partidas. O mesmo vale para o volante Machado, egresso das categorias de base. Confira os relacionados para a partida entre Grêmio e Vasco: Goleiros: Bruno Grassi e Marcelo Grohe Laterais: Cortez, Edilson e Léo Moura Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo, Geromel, Kannemann e Rafael Thyere Volantes: Arthur, Jaílson, Kaio, Machado, Maicon e Michel Meias: Gastón Fernández e Ramiro Atacantes: Beto da Silva, Everton, Fernandinho, Luan, Lucas Barrios e Pedro Rocha