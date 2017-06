Inter avança em negócio por Régis e conta com aval de Guto Ferreira

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional avançou nas tratativas para contratar o meia Régis, do Bahia. Eleito craque da última Copa do Nordeste, o jogador está lesionado e volta em 30 dias. O técnico Guto Ferreira deu o aval para a direção seguir o interesse no atleta. Guto comandou Régis exatamente no Bahia, durante o primeiro semestre. O jogador se destacou e atraiu o interesse de uma série de clubes. Segundo apurou o UOL Esporte, contudo, o mais perto de fechar algum acordo é o Internacional. Recentemente, Bahia e Inter estiveram envolvidos em uma série de negociações. Gustavo Ferrareis foi para o clube do Nordeste, Guto Ferreira fez o caminho inverso. Enquanto inicia recuperação de lesão muscular, Régis deve ter seu futuro definido. O problema clínico, inicialmente, não iria barrar o interesse colorado, que pretende uma alternativa para D'Alessandro a longo prazo. Régis está emprestado ao Bahia até o fim do ano. Segundo o comando do clube, ele não irá deixar a equipe até o fim do ano. "No futebol, quem controla é o jogador, e ele quer seguir no Bahia", disse o vice presidente Pedro Henriques ao UOL Esporte na última semana. Com 24 anos, ele disputou 22 jogos e marcou 11 gols neste ano. Seus direitos estão fatiados entre Sport e São Paulo. Para contratar o jogador, o Internacional precisa efetuar uma oferta de compra e ainda contar com a desistência do Bahia, que tem preferência prevista em contrato.