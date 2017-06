Diego anuncia retorno e fala em ajudar o Flamengo contra o Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo terá um grande reforço para o clássico contra o Botafogo: Diego está oficialmente de volta ao time. Depois de passar as últimas sete semanas afastado em função de uma lesão no ligamento do joelho direito, que o submeteu a uma cirurgia, o meia anunciou seu próprio retorno em vídeo. "Estou aqui para compartilhar com vocês a minha grande alegria de estar de volta com essa camisa, concentrado novamente junto com o grupo e podendo ajudar diretamente", disse o camisa 10 rubro-negro. A equipe encara o Botafogo neste domingo, às 11h, em Volta Redonda. A volta do meia já havia sido confirmada pelo técnico Zé Ricardo em entrevista coletiva. Além de Diego, Éverton também está recuperado de uma lesão no tornozelo direito e está liberado para atuar no clássico. "Vamos lá, estamos juntos. Daqui de dentro é mais fácil ajudar, de fora é sempre mais complicado. Mas agora é força total", comentou. "Quero aproveitar para agradecer todas as mensagens que recebi nesse período da minha recuperação, nas redes sociais e nas ruas. A galera incentivando, sentindo saudade... Era realmente essa a minha sensação, de querer voltar, querer ajudar", emendou Diego no vídeo publicado em sua conta do Twitter.