Paraná contrata outro goleiro revelado pelo São Paulo

Richard: ele estava no Água Santa, da segunda divisão paulista (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube decidiu contratar mais um goleiro revelado pelo São Paulo. Neste sábado (dia 3), o clube anunciou a chegada de Richard, 26 anos, que ficou nas categorias de base do clube paulista até 2010. No começo do ano, o Paraná trouxe Léo, 26 anos, também revelado pelo São Paulo.

A justificativa do Paraná para contratar Richard são as lesões de Léo (fratura na face) e de Marcos (ombro). “Com os dois goleiros mais experientes lesionados, sentimos a necessidade de trazer um jogador com maior bagagem para os desafios que temos pela frente. Temos bons goleiros, mas ainda jovens e que irão amadurecer ao longo da temporada”, explicou Rodrigo Pastana, executivo de futebol do time paranaense, para o site oficial do clube.

Além de Léo e Marcos, o Paraná conta com Hugo, 19 anos, revelado nas categorias de base, e Douglas Baldini, 22 anos, ex-Araçatuba-SP e Flamengo-SP.

Com a chegada de Richard, o Paraná chega a 32 reforços na temporada 2017. Clique aqui para ver a lista completa de contratações.

Richard estava no Água Santa, onde foi titular durante a disputa da segunda divisão do Campeonato Paulista, chamada de Série A-2.

O novo goleiro do Paraná comentou sobre o relacionamento com Léo. “É um irmão que eu tenho. Subimos juntos lá no São Paulo e fiquei muito preocupado quando vi o lance da sua lesão. Conversamos. Felizmente está tudo bem e logo ele estará ao treinado com a gente”, disse Richard, para o site oficial do clube.