Ao representar no Supremo Tribunal Fedeal pedido de prisão preventiva do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o classificou como "homem de total confiança, verdadeiro 'longa manus' do presidente da República Michel Temer". 'Longa manus' quer dizer executor de crime premeditado por outro.

Loures foi preso em Brasília na manhã deste sábado, 3, poucos diass após perder o foro privilegiado.

Janot insistiu na prisão de Loures logo que ele perdeu a imunidade parlamentar - com o retorno do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) à Câmara após ser demitido do cargo de ministro da Justiça.

No início da Operação Patmos, em 18 de maio, Janot havia pedido a prisão perventiva do então assessor de Temer, mas o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, rejeitou a medida e apenas limitou-se a afastá-lo do mandato.