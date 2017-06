Aldo luta no Rio para consolidar domínio e começar uma vida nova no UFC

GUILHERME DORINI RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - José Aldo volta ao octógono neste sábado (3), pelo UFC 212, no Rio de Janeiro, para fazer sua primeira defesa de cinturão desde a derrota para Conor McGregor. A luta contra o campeão interino Max Holloway, no entanto, vale muito mais do que “apenas” o cinturão dos penas (até 65, 8 kg). Uma vitória sobre o havaiano, além de consolidar o domínio do brasileiro na categoria, pode render uma vida nova ao lutador manauara dentro da organização. Depois de entrar em conflito com Dana White e até mesmo ameaçar se aposentar e deixar o UFC, Aldo voltou atrás, mas deixou claro que, a partir daquele momento, teria uma outra postura com a organização. No entanto, isso só deve acontecer em caso de vitória sobre Max Holloway. A irritação de Aldo começou quando Conor McGregor, então campeão dos penas, teve seu pedido aceito para disputar o cinturão dos leves (até 70,3 kg) sem abrir mão do título da categoria de baixo -e sem sequer ter feito uma defesa na divisão inferior. O brasileiro já havia tentado fazer isso anos atrás, mas, segundo ele, sempre era impedido pela organização. Agora, no entanto, a postura é outra. Aldo já declarou que quer dar as cartas na organização, pedindo e negando lutas, assim como Conor McGregor faz. O brasileiro também disse já ter em mente qual será seu futuro no UFC: quer lutar em outras categorias e, principalmente, fazer superlutas. “Antes você tinha um campeão que fazia tudo para eles, que abaixava a cabeça, aceitava qualquer coisa que vinha pela frente. Hoje em dia, não. Agora a gente viu que eles abriram um caminho para que a gente possa escolher lutas, então é isso que eu quero”, disse nesta semana em um evento com a imprensa. “Fazer uma superluta é o meu maior desejo hoje. Sempre quis fazer isso, quero me testa em outras categorias, vamos ver. Depois que vencer, vou sentar com Dedé (Pederneiras, empresário) e ver o que fazemos. Já temos alguns nomes em mente, mas isso é para depois daqui”, completou. UFC 212 - Rio de Janeiro CARD PRINCIPAL José Aldo x Max Holloway (peso-pena) Cláudia Gadelha x Karolina Kowalkiewicz (peso-palha) Vitor Belfort x Nate Marquardt (peso-médio) Paulo Borrachinha x Oluwale Bamgbose (peso-médio) Erick Silva x Yancy Medeiros (meio-médio) CARD PRELIMINAR Raphael Assunção x Marlon Moraes (peso-galo) Antônio Cara de Sapato x Eric Spicely (peso-médio) Johnny Eduardo x Mathew Lopez (peso-galo) Iuri Marajó x Brian Kelleher (peso-galo) Viviane Sucuri x Jamie Moyle (peso-palha) Luan Chagas x Jim Wallhead (meio-médio) Marco Beltrán x Deiveson Alcântara (peso-mosca)