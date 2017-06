Torradeira autografada virou amuleto dos Warriors na NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos mais inusitados autógrafos de que se tem notícia está sendo tratado como "amuleto da sorte" do Golden State Warriors para a final da NBA. No dia 13 de março, Klay Thompson atendeu ao pedido de um torcedor e assinou a sua torradeira. Desde então, seu time disputou 29 partidas e ganhou 28, incluindo as 13 que jogou nos playoffs. O ala-armador, no entanto, caiu de produção. Na ocasião, os Warriors viviam seu pior momento na temporada. No primeiro dia de março, a franquia anunciou que Kevin Durant estava fora das quadras por tempo indeterminado após lesionar o joelho esquerdo. O time começou então uma sequência de quatro derrotas em seis jogos, incluindo três reveses seguidos. O momento ruim ficou para trás a partir do dia 13, data em que Thompson assinou a torradeira de um torcedor. A partir daí, os Warriors venceram 15 dos 16 jogos disputados na reta final da temporada regular. A única derrota veio diante do Utah Jazz, no penúltimo compromisso do time na fase de classificação. Coincidência ou não, o ala-armador foi poupado daquela partida. A boa fase segue nos playoffs, com 13 vitórias nos 13 jogos disputados pelos Warriors. Na quinta-feira (1), a equipe venceu o Cleveland Cavaliers por 113 a 91 e abriu 1 a 0 na final da NBA, disputada em formato melhor de sete. Se a torradeira trouxe sorte no coletivo, o mesmo não pode ser dito do lado individual. Thompson terminou a temporada regular com média de 22,3 pontos por exibição, a terceira maior dos Warriors. Ficou atrás somente de Stephen Curry, com 25,3, e Kevin Durant, com 25,1. Nos playoffs, Thompson continua sendo o terceiro maior cestinha dos Warriors, mas sua média de pontos por jogo despencou para 13,8. O aproveitamento nos arremessos caiu de 46,8% para 36,6%. No primeiro jogo contra o Cavs, o ala-armador anotou somente seis pontos, acertando apenas três dos 16 arremessos de quadra que tentou. Contando apenas jogadores dos Warriors, Thompson ficou atrás de Kevin Durant, com 38 pontos, Stephen Curry, com 28, Draymond Green, com nove, Zaza Pachulia, com oito, e Andre Iguodala, com sete. Neste domingo (4), às 21h (de Brasília), os Warriors recebem os Cavaliers para o segundo jogo da final esperando que a torradeira autografada por Thompson continue como amuleto coletivo, e que o ala-armador se livre da má fase individual que a assinatura trouxe.