(foto: Divulgação/Fivb)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de vôlei venceu o Irã por 3 sets a 1 na tarde deste sábado (3) e se recuperou na Liga Mundial. Foi a primeira vitória do técnico Renan Dal Zotto à frente da seleção. O treinador tem a difícil missão de substituir Bernardinho, que ficou 16 anos no posto, à altura. Na estreia, a equipe foi derrotada pela Polônia, de virada, por 3 sets a 2. Neste sábado, quem tomou a virada foram os iranianos. Ainda sem jogar seu melhor vôlei, o Brasil perdeu o primeiro set (21-25), mas venceu os três seguintes (25-19, 25-22 e 25-22) e ficou com a vitória. Agora, os comandados de Dal Zotto voltam à quadra neste domingo (4), em partida contra a Itália, às 9h.