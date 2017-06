Gleisi Hoffmann é eleita presidente do PT

CATIA SEABRA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sob forte intervenção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT elegeu neste sábado (3) a senadora Gleisi Hoffmann (PR) para a presidência do partido. Ministra do governo Dilma, Gleisi virou ré na Operação Lava Jato sob suspeita de ter recebido R$ 1 milhão do esquema de corrupção da Petrobras. Na noite deste sábado, Lula procurou dirigentes de correntes minoritárias para que apoiassem a candidatura de Gleisi contra o senador Lindbergh Farias. Nas conversas, Lula defendeu o nome de Gleisi como fundamental para a unidade partidária.