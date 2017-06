Coritiba vence, lidera o Brasileiro e deixa o Atlético em penúltimo

Márcio comemora o gol da vitória do Coritiba sobre o Atlético: domínio no segundo tempo (foto: Franklin de Freitas)

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Atlético Paranaense, nesse sábado (dia 3) à tarde, no Couto Pereira, em partida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Coxa é o líder isolado, com nove pontos. A liderança é provisória. Outros oito times têm chances de assumir o primeiro lugar até o final da rodada, na segunda-feira. O Furacão é o penúltimo colocado, com apenas um ponto.

A vitória consagra o bom trabalho do técnico Pachequinho, que conseguiu armar um Coritiba criativo no meio-campo, organizado defensivamente e forte no ataque.

Apesar da derrota, o Atlético teve bom desempenho no primeiro tempo, confirmando a evolução da equipe desde a chegada do técnico Eduardo Baptista. No segundo tempo, porém, as substituições do treinador tiveram resultado negativo, com desorganização defensiva e perda de poder ofensivo. Em relação ao desempenho individual, clique aqui para ver as notas para os jogadores do Coritiba. E clique aqui para ver as notas para os jogadores do Atlético.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

PÚBLICO

O clássico recebeu 15.442 pagantes, bem abaixo do Atletiba da final do Paranaense 2017, no Couto, que teve público de 32.869. O jogo desse sábado ocorreu no mesmo horário da final da Liga dos Campões da Europa, transmitida em TV aberta.

FATOR CAMPO

Como mandante, o Coritiba teve até agora em 2017 o total de 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante, o Atlético somou no ano 3 vitórias, 5 empates e 8 derrotas.

RIVALIDADE

Os dois clubes já se enfrentaram 336 vezes. Foram 132 vitórias do Coxa, 98 empates e 106 vitórias do Furacão.

PACHEQUINHO

O técnico Pachequinho tem 17 partidas pelo Coritiba em 2017, com 11 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

BAPTISTA

Foi o terceiro jogo do técnico Eduardo Baptista no comando do Atlético. Agora ele soma 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

O Coritiba não tinha Anderson, Rodrigo Ramos, João Paulo, Walisson Maia e Iago, todos em recuperação. O esquema tático foi o 4-4-2 dos últimos jogos, com Tomas (direita) e Neto Berola (esquerda) como “extremos”. Alan Santos e Galdezani eram os meias centrais.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO

O Atlético repetiu o time usado na estreia do técnico Eduardo Baptista, contra o Flamengo. Seguiram fora da equipe, em recuperação: João Pedro e Carlos Alberto. O esquema tático foi o 4-1-4-1, com Otávio como único volante. Rossetto e Lucho eram os meias centrais.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve longos períodos de equilíbrio, mas o Atlético acabou com mais posse de bola (58%) e atacando mais. Foram quatro duas boas jogadas ofensivas do time rubro-negro nesse período, contra duas do Coxa. O Furacão mostrou qualidade na troca de passes pelo meio, no trabalho de pivô de Grafite e nas arrancadas de Sidcley. A equipe só criou em lances individuais de Neto Berola.

SUBSTITUIÇÕES

No intervalo, o Atlético trocou de centroavante: saiu Grafite e entrou Ederson. O Coxa mudou na meia-esquerda: saiu Neto Berola e entrou Rildo. Aos 11, Baptista tirou Nikão e colocou Douglas Coutinho. Ao mesmo tempo, Pachequinho substituiu Tomas por Tiago Real. Os esquemas táticos dos dois times não mudaram.

O GOL DA VITÓRIA

O jogo recomeçou com o Coritiba melhor, com Kleber construíndo boas jogadas. O gol do Coxa saiu aos 16 minutos. Tiago Real cruzou, em cobrança de falta, e Márcio marcou de cabeça, ganhando no alto de Thiago Heleno.

MUDANÇA TÁTICA

Depois do gol, aos 22, o Atlético tirou Rossetto e colocou Felipe Gedoz. O esquema mudou para o 4-4-2, com Otávio e Lucho centralizados. Gedoz e Coutinho ficaram como extremos. No ataque, Pablo e Ederson. O time reagiu mal às mudanças e ficou desorganizado em campo. Além disso, parece ter pesado o desgaste físico da sequência de jogos. O Coxa ampliou seu domínio na partida.

ESTATÍSTICAS

O Coritiba teve 49% de posse de bola, 11 finalizações (5 certas), 74% de precisão nos passes e lançamentos e 6 escanteios. O Atlético somou 8 finalizações (2 certas), 77% de precisão nos passes e lançamentos e 6 escanteios. Os dados são do WhoScored.

CORITIBA 1 x 0 ATLÉTICO

Coritiba: Wilson; Dodô, Márcio, Werley e William Matheus; Alan Santos, Galdezani, Tomas Bastos e Neto Berola (Rildo); Henrique Almeida (Jonas) e Kleber. Técnico: Pachequinho

Atlético: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio; Nikão (Douglas Coutinho), Rossetto (Felipe Gedoz), Lucho e Pablo; Grafite (Ederson). Técnico: Eduardo Baptista

Gol: Márcio (16-2º)

Cartões amarelos: Otávio, Pablo (A). Galdezani, William Matheus, Dodô (C).

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Público: 15.442 pagantes (16.456 total)

Renda: R$ 423.190,00

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

7 – Rossetto bate escanteio. Paulo André desvia no meio da área. Lucho não consegue aproveitar na segunda trave.

10 – Berola ávança até a área, passa por Paulo André e chuta no corpo de Thiago Heleno.

12 – Berola lança. Tomas sai na cara do gol, mas Weverton sai bem e abafa.

14 – Falta frontal. Tomas cobra perto, ao lado do gol.

23 – Falta quase na meia-lua. Rossetto chuta forte, no alto. Wilson espalma. Grande defesa.

30 – Jonathan cruza fechado. A bola vai para o gol, mas Wilson espalma.

33 – Sidcley tabela com Grafite, recebe na área e chuta ao lado.

36 – Pablo tabela com Grafite e recebe na área, mas Márcio trava o chute.

Segundo tempo

1 – Pablo lança. Nikão passa por William Matheus e cruza. Ederson chuta perto, ao lado.

3 – Kleber faz boa jogada e chuta da meia-lua. Weverton segura.

5 – Kleber ajeita de calcanhar e Henrique Almeida, na área, chuta no canto. Weverton defende.

16 - Gol do Coritiba. Falta na direita. Tiago Real cruza no centro da área. Márcio ganha a disputa com Thiago Heleno e cabeceia no canto.

35 – Rildo avança da esquerda e toca para Kleber, que chuta de fora da área. A bola vai sobre o gol.

38 – Lucho arrisca de fora da área. A bola vai sobre o gol.