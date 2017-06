Márcio cabeceia para marcar o gol do Coritiba (foto: Franklin de Freitas)

Wilson (6,5)

Fez uma boa defesa e cortou dois cruzamentos perigosos.

Dodô (5,5)

Sofreu no 1º tempo. Depois, atacou e defendeu bem.

Márcio (7,5)

Fez o gol e parou 12 ataques do rival, mas foi péssimo na saída de bola.

Werley (6,5)

Partou dez ataques do adversário. Forte na defesa.

William Matheus (6,0)

Batido em um lance. Fora isso, bem no apoio e na defesa.

Alan Santos (6,0)

Razoável na armação e na marcação. Não se destacou.

Galdezani (7,0)

Foi o mais participativa (60 passes). Acertou 10 dos 12 lançamentos que tentou. Armou e defendeu.

Tomas Bastos (5,0)

Cobrou bem uma falta. Fora isso, não foi bem com e sem a bola.

Tiago Real (7,5)

Entrou aos 11-2º. Anulou Sidcley, deu o passe para o gol e lançou Dodô ao ataque.

Neto Berola (6,5)

Criou as três melhores jogadas do Coxa no primeiro tempo.

Rildo (6,0)

Entrou no intervalo. Sofreu duas faltas. Criou uma boa jogada.

Henrique Almeida (6,0)

Duas finalizações com algum perigo. Ajudou a criar.

Jonas (sem nota)

Entrou aos 33-2º. Jogou pouco tempo.

Kleber (7,0)

Criou duas chances e acertou dois bons chutes.