Autópsia aponta 5 medicamentos no corpo de Chris Cornell, morto em maio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autópsia divulgada nesta sexta (2) indica que o vocalista do Soundgarden, Chris Cornell, tinha cinco medicamentos em seu corpo nodia de sua morte, 17 de maio, aos 52 anos. As substâncias, no entanto, não contribuíram para a morte do cantor. As informações são do britânico "The Guardian". Entre as substâncias encontradas, estão barbitúricos, lorazepam (para controle de ansiedade) e naxolona, anti-opioide. "Essas drogas não contribuíram para a morte", afirmou Theodore Brown, médico do condado de County, em Michigan. O exame, ainda de acordo com jornal britânico, também confirmou que Cornell se enforcou, após um show, no dia 17. O corpo do cantor foi encontrado em seu quarto de hotel em Detroit Chris Cornell teve problemas com álcool e outras drogas durante a carreira. Em 2003, ao passar por um tratamento de reabilitação, ele disse em entrevista que gostava daquele processo. "É como uma escola, é interessante. Estou vendo que posso aprender aos 38 anos." Cornell era um dos ícones do grunge com a banda Soundgarden, formada em Seattle no início dos anos 1980, e ganhou destaque no início da década de 1990, ao lado de grupos como Nirvana, Alice in Chains e Pearl Jam. Após uma pausa com o Soundgarden, ele alternou carreira solo e outros projetos.