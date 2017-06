ATUAÇÕES: Sidcley e Lucho foram os melhores do Atlético

Sidcley: infernal no primeiro tempo do clássico (foto: Geraldo Bubniak)

Weverton (6,5)

Uma boa saída por baixo e duas defesas seguras.

Jonathan (6,0)

Eficiente na marcação e razoável na saída de bola.

Paulo André (6,5)

Foi quem mais ganhou bolas pelo alto (9). Parou outros 9 ataques do adversário.

Thiago Heleno (5,0)

Batido no lance do gol. Parou 5 ataques do rival.

Sidcley (7,0)

Infernizou o rival no 1º tempo, com dribles e passes. Anulado no 2º tempo.

Otávio (6,0)

Tentou 45 passes e acertou 96%. Bem defensivamente.

Nikão (6,5)

Criou três boas jogadas ofensivas. Eficiente com e sem a bola.

Douglas Coutinho (5,5)

Entrou aos 11-2º. Correu e lutou, mas pouco produziu.

Rossetto (6,5)

Uma falta bem cobrada. Armou, defendeu e criou boas jogadas.

Lucho (7,0)

Líder em roubadas de bola, com seis. Com a bola, mostrou visão de jogo.

Gedoz (5,0)

Entrou aos 22-2º. Tentou algumas jogadas pela esquerda, sem êxito.

Pablo (5,0)

Criou uma chance. Errou 43% dos passes. Irregular sem a bola.

Grafite (6,0)

Duas boas jogadas como pivô. Saiu no intervalo.

Ederson (5,5)

Entrou no intervalo. Perdeu uma chance. Fora isso, até tentou abrir espaços.