“Falaram m... aí”, diz zagueiro do Coritiba

Márcio comemora gol no Atletiba (foto: Geraldo Bubniak)

O zagueiro Márcio, do Coritiba, fez um desabafo no gramado do Couto Pereira, minutos após a vitória sobre o Atlético-PR. “Falaram que nossa zaga é ruim. Falaram merda aí. Mas vamos ser a zaga menos vazada”, disse. O jogador não disse para quem era a declaração e quem foi o responsável por “falar m...”.

Na partida, Márcio marcou seu primeiro gol desde que chegou ao Coritiba e chegou a chorar após o apito final. “Me emocionei mesmo”, afirmou.

O atacante Kleber adotou o discurso de “manter os pés no chão”. “No começo, tivemos os mesmos erros que cometemos com Vitória. Depois, no segundo tempo, nosso time se impôs”, declarou. “Fizemos mais um bom jogo. Estamos crescendo de produção. Espero que a gente continue com humildade, com pezinho no chão”, disse.

O técnico Pachequinho destacou o equilíbrio do clássico. “Corrigimos nosso posicionamento no intervalo e melhoramos a questão ofensiva nossa. Foi um jogo de detalhes. Foi um jogo muito tenso, um jogo equilibrado”, declarou. “Mérito para aqueles jogadores que entraram. Elevaram a qualidade da nossa equipe”, comentou.