“O Atlético foi senhor do jogo no 1º tempo”, diz técnico

Eduardo Baptista (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Atlético Paranaense, Eduardo Baptista, elogiou o desempenho da sua equipe no clássico com o Coritiba, apesar da derrota por 1 a 0. “O Atlético foi senhor do jogo no primeiro tempo”, disse. “No segundo tempo, o jogo se equilibrou e foi decidido na bola parada”, declarou.

O pior momento do Furacão no jogo foi após as substituições do treinador. No intervalo, Grafite saiu lesionado. Depois, aos 22 minutos, ele mudou do 4-1-4-1 para o 4-4-2. Baptista explicou as trocas. “Coloquei um atacante de velocidade. O Nikão vinha desgastado. Queria um cara mais inteiro, uma velocidade maior, para contrapor a entrada do Rildo”, justificou, referindo-se à entrada de Douglas Coutinho. Sobre a entrada de Felipe Gedoz, o técnico comentou. “Tirei o Rossetto para mudar o sistema. Vi o Lucho fazendo um bom jogo, ele tem penetração na área melhor. Coloquei dois centroavantes (Pablo e Ederson). Cada um abria (para o lado do campo) quando a bola saía (para o lado). Coloquei esses dois homens na frente para tentar segurar o time deles”, argumentou. “Vejo que após o gol nos expomos mais. Criamos chances, com boas chances de empatar”, completou.

Lucho González também elogiou o Atlético. “Fizemos um bom jogo. Dominamos a maior parte do jogo, mas não conseguimos concretizar as chances que criamos”, declarou.