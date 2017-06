Banksy dará arte para quem não votar em conservadores no Reino Unido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista Banksy ofereceu em seu site oficial uma arte para os moradores de Bristol, no Reino Unido, que votarem contra o Partido Conservador nas eleições da próxima quinta-feira (8). Quem quiser a imagem da garotinha vendo um balão com a bandeira britânica ir embora precisará apenas enviar para o artista uma foto mostrando a cédula de votação tendo escolhido outro candidato. A iniciativa, porém, gerou polêmica. Nas redes sociais há reclamações de que pode ser considerado compra de votos. Outros usuários disseram que é proibido tirar fotos nas seções eleitorais. Para acalmar as polêmicas, Banksy colocou uma nota em seu site, escrita por um advogado, afirmando que não está tentando influenciar os resultados das urnas. "Nota do advogado: a arte é um souvenir de material de campanha, de forma alguma tentamos influenciar as escolhas do eleitorado, ela não tem valor monetário, serve apenas para diversão e sua venda é proibida", explicou o texto da página. A gravura será enviada pelo correio aos interessados, que precisarão pagar pelo frete.