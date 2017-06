Van avança sobre pedestres na ponte de Londres, dizem testemunhas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ponte de Londres, na capital britânica, foi fechada na noite deste sábado (3) depois que testemunhas relataram que uma van atropelou pessoas no local. Segundo jornais e agências de notícias, há vários carros da polícia e da emergência nos arredores. Uma jornalista da BBC que estava na ponte no momento disse que o veículo desviou da pista em direção aos pedestres. "O motorista de uma van branca veio acelerando -provavelmente a 80 km/h- desviou da pista para a multidão que estava andando", disse Holly Jones para a BBC News. "Ele desviou perto de mim e aí atingiu cinco ou seis pessoas. Eu diria que há quatro pessoas feridas gravemente. Todas estão sendo socorridas por paramédicos", contou. Testemunhas relataram que viram três pessoas que aparentavam ter cortes na garganta na região da ponte. O local foi fechado a pedido da polícia e a população foi orientada a evitar a região. A polícia metropolitana diz que também está agindo em um segundo incidente no Borough Market. ATAQUE NO PARLAMENTO Em 22 de março, um homem matou quatro pessoas e feriu outras 40 após um ataque nos arredores do Parlamento britânico, em Londres. Khalid Masood, 52, atropelou pedestres na ponte de Westminster, chocou-se contra as grades de um edifício parlamentar e esfaqueou o policial Keith Palmer, que morreu. Ele foi, então, morto por outro agente.