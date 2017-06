Coritiba vence por 1 a 0 sem encantar e complica Atlético-PR no Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A abertura da quarta rodada do Campeonato Brasileiro teve um Atletiba bastante movimentado, mas não tão emocionante neste sábado (03). No Couto Pereira, o Coritiba parecia menos perigoso no início, mas conseguiu gol com o zagueiro Marcio na bola aérea e venceu o Atlético-PR por 1 a 0. A vitória no clássico alça o Coxa aos nove pontos e à liderança provisória, enquanto o Atlético-PR segue amargando a zona de rebaixamento com um ponto, à frente apenas do Atlético-GO. O Furacão busca sua primeira vitória no Nacional em visita ao Fluminense, pela quinta rodada, nesta terça-feira (06). No dia seguinte o Coritiba recebe o Palmeiras tentando se manter entre os primeiros. A falta de criatividade marcou o primeiro tempo do time da casa, que não conseguiu infiltrações e por isso acabou obrigado a arriscar de longe. Faltou também pontaria, por isso os chutes de fora da área assustaram pouco. O cenário seguiu praticamente o mesmo após o intervalo, mas aí Marcio ganhou no alto e cabeceou para a rede. O Atlético-PR começou reativo, esperando a iniciativa do rival, mas com o tempo tornou-se mais incisivo e perigoso. Foram pelo menos três chances claras no primeiro tempo, quando só faltou um pouco de capricho para sair na frente. Ederson perdeu gol feito na volta do intervalo, e o castigo veio 15 minutos depois: Thiago Heleno perdeu disputa aérea, e o Coxa abriu o placar. Daí em diante os rubro-negros não conseguiram reagir, e o dono da casa confirmou a vitória. Coritiba Wilson; Dodô, Marcio, Werley e William Matheus; Alan Santos, Tomas Bastos (Tiago Real) e Matheus Galdezani; Henrique Almeida (Jonas), Neto Berola (Rildo) e Kléber. T.: Pachequinho. Atlético-PR Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto (Felipe Gedoz), Pablo Felipe, Lucho González e Nikão (Douglas Coutinho); Grafite (Ederson). T.: Eduardo Baptista. Àrbitro: Raphael Claus (SP) Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo Público/Renda: 16.456 (15.442 pagantes)/R$ 423.190,00 Cartões Amarelos: Matheus Galdezani, William Matheus e Dodô (Coritiba); Otávio e Pablo (Atlético-PR) Cartão Vermelho: não houve Gol: Marcio (Coritiba), aos 16 minutos do segundo tempo.