Dourado dispara na artilharia e Fluminense vence o Vitória no Maracanã

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Henrique Dourado, definitivamente, vive um grande momento. Neste sábado (3), no Maracanã, o Ceifador deixou o dele mais uma vez, chegou ao sexto no Campeonato Brasileiro, ajudou o Fluminense a vencer o Vitória por 2 a 0 e disparou na artilharia da competição. O resultado foi importante já que a equipe vinha de duas duras derrotas: uma virada aos 47 para o rival Vasco e uma eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio por 2 a 1. O Fluminense volta a atuar em casa nesta terça-feira (6), quando recebe um Atlético-PR em crise também pela competição nacional. Fluminense Julio Cesar, Lucas, Henrique, Reginaldo e Léo; Orejuela, Renato, Wendel e Gustavo Scarpa; Richarlison e Henrique Dourado T.: Abel Braga Vitória Fernando, Renê, Fred e Alan; Salino (Gabriel Xavier), Correia, Patric, Cleiton e Thallyson; Paulinho (Neilton) e Kieza T.: Petkovic Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Pablo Almeida da Costa (MG) Cartões amarelos: Leandro Salino, Paulinho (VIT) Cartões vermelhos: NInguém Gols: Richarlison (FLU), aos 33 minutos do primeiro tempo; Henrique Dourado (FLU), aos 4 minutos do segundo tempo; Kieza (VIT), aos 20 minutos do segundo tempo.