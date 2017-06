Com Jô marcando mais uma vez em clássicos, Corinthians bate o Santos

SÃO PAULO, SP(FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Santos por 2 a 0 na noite deste sábado (3), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu a liderança da competição, com dez pontos. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O paraguaio Ángel Romero abriu placar aos 24 min aproveitando toque de cabeça de Jô para e colocando a bola no canto direito de Vanderlei. O atacante Jô fez o segundo aos 29 min. Após assistência de Jadson, fez o pivô para cima do zagueiro Lucas Veríssimo e bateu de primeira. Com o tento, o atacante segue com a média de um gol por clássico na temporada. Agora são seis. Já o paraguaio fez o seu 19º gol no Itaquerão, se isolando como maior artilheiro do estádio. Alguns minutos antes do primeiro gol, o zagueiro Pedro Henrique havia subido mais que a zaga do Santos e cabeceado para as redes, contando com falha de Vanderlei. A arbitragem, entretanto, considerou que Romero, que tentou desviar a bola quando estava em posição duvidosa, atrapalhou o goleiro na jogada. O lance gerou bastante polêmica entre os jogadores. REI DOS CLÁSSICOS O Corinthians, que ganhou todos os clássicos que disputou em 2017, é o líder da competição de maneira provisória, já que a rodada acaba apenas na segunda-feira (5) e pode ser ultrapassado pela Chapecoense ou pelo Cruzeiro. Os times se enfrentam no domingo (4), às 19h, no Mineirão, se houver empate o clube alvinegro se isola na liderança do Nacional. O Santos, por sua vez, segue sua sina de não vencer clássicos na temporada. E pior: tampouco empata. Agora são quatro derrotas em quatro jogos contra os outros grandes do Estado. A equipe está em 15º lugar na tabela de classificação, com 3 pontos, e pode até terminar a rodada na zona de rebaixamento. Para isso, o Avaí tem de vencer o Sport e o Atlético-MG derrotar o Palmeiras. A derrota aumenta a pressão sobre o treinador Dorival Jr., que não é unanimidade na Vila Belmiro. Apesar de ainda estar vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, a equipe não tem jogado um bom futebol em 2017. Para tentar sair da má fase, o time enfrenta o Botafogo na quarta-feira (7), às 21h, no Pacaembu, estádio no qual venceu os últimos 19 jogos em que disputou. O atacante Bruno Henrique, expulso na partida deste sábado, é desfalque certo. Buscando manter a boa fase, o Corinthians vai ao Rio de Janeiro, também na quarta, onde enfrenta o Vasco, em São Januário, às 21h45. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon (Camacho); Jadson (Clayson), Rodriguinho (Fellipe Bastos) e Romero; Jô. T.: Fábio Carille. SANTOS Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz (Yuri), Lucas Veríssimo e Copete; Renato, Thiago Maia e Vladimir Hernández (Rafael Longuine); Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira (Rodrigão). T.: Dorival Júnior. Árbitro: Anderson Daronco (RS) Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (todos do RS) Público/Renda: 40.169/R$ 2.110.601,50 Cartões vermelho: Bruno Henrique (Santos) Gols: Romero (COR), aos 24 minutos do segundo tempo; Jô (COR), aos 27 minutos do segundo tempo