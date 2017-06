Sevilla procura agentes de Guilherme Arana e deixa Corinthians em alerta

ALEXANDRE PRAETZEL, DASSLER MARQUES E RICARDO PERRONE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sevilla, da Espanha, é o mais novo interessado no lateral corintiano Guilherme Arana. Entre os melhores jogadores do Corinthians na temporada após um bom Sul-Americano Sub-20 na seleção brasileira, ele foi procurado por meio de seu estafe pelo clube espanhol. De acordo com pessoas próximas a Arana, o Sevilla deve avançar com uma proposta oficial nos próximos dias. Por outro lado, a direção do Corinthians nega que tenha recebido qualquer tipo de proposta ou mesmo consulta por ele. Ainda assim, admite que o jogador de 20 anos tem sido bastante assediado em razão de seu bom desempenho. Com sete assistências, Arana teve participação direta em 25% dos gols corintianos em 2017. O Sevilla se soma a outras equipes europeias recentemente ligadas a Arana, como PSV Eindhoven-HOL, Bordeaux-FRA, Inter de Milão-ITA e Ajax-HOL. Diferentemente dos demais, oferece dois atrativos: jogará a Liga dos Campeões e pertence a uma liga relevante da Europa. De acordo com o estafe do lateral do Corinthians, o Sevilla foi avisado de que deveria iniciar as conversas com uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 28,8 milhões). Entretanto, apenas 40% dos direitos econômicos pertencem o clube -todo o restante está nas mãos dos agentes do atleta.