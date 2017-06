Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 6,5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1936 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (3). Os números sorteados foram: 03, 12, 24, 40, 51 e 52. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 6,5 milhões. Confira o rateio. Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 43 apostas ganhadoras, R$ 38.440,62 Quadra - 4 números acertados – 2.686 apostas ganhadoras, R$ 879,13 QUINA Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4400 da Quina sorteadas neste sábado (3), em Paraíba do Sul, RJ. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 1,4 milhão. Os números sorteados foram: 18, 20, 34, 75 e 78. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 47 apostas ganhadoras, R$ 7.539,07 Terno - 3 números acertados – 3.770 apostas ganhadoras, R$ 141,33 Duque - 2 números acertados – 107.382 apostas ganhadoras, R$ 2,72 TIMEMANIA A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo neste sábado (3). Os números sorteados no concurso 1040 foram: 05, 07, 19, 40, 64, 72 e 75. O time do coração foi o Rio Branco/ES. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 27,2 milhões. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 15 apostas ganhadoras, R$ 21.731,18 5 números acertados - 560 apostas ganhadoras, R$ 831,55 4 números acertados – 10.960 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados – 107.042 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: Rio Branco/ES – 21.572 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA SENA Uma aposta de Cascavel, PR, acertou as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena do concurso 1651 deste sábado (3). O segundo sorteio não teve ganhadores. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios: 1º sorteio - 32, 35, 42, 46, 49, 50 Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.892.183,17 Quina - 5 números acertados - 20 apostas ganhadoras, R$ 3.595,05 Quadra - 4 números acertados - 987 apostas ganhadoras, R$ 83,25 Terno - 3 números acertados – 18.558 apostas ganhadoras, R$ 2,21 2º sorteio - 10, 25, 28, 37, 42, 49 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 5.392,57 Quadra - 4 números acertados – 1.029 apostas ganhadoras, R$ 79,85 Terno - 3 números acertados – 19.720 apostas ganhadoras, R$ 2,08 FEDERAL A Caixa sorteou ainda os números da extração 5185 da Loteria Federal, que foi realizado neste sábado (3). Os resultados são os seguintes: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 57941 - 700.000,00 2º - 59563 - 36.000,00 3º - 22312 - 30.000,00 4º - 82352 - 24.700,00 5º - 08068 - 20.146,00