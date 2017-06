Rocha Loures deverá ir para a Papuda nesta segunda-feira

Redação Bem Paraná, com agências

04/06/17 às 09:37 Redação Bem Paraná, com agências

Rocha Loures: preso no sábado (foto: Reprodução / TV Globo)

Preso neste sábado (3), o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor do presidente Michel Temer (PMDB), deverá ser transferido nesta segunda-feira (5) para o Presídio da Papuda, nos arredores de Brasília.

Desde sábado, Loures está detido preventivamente (antes do julgamento) na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Está sozinho numa cela de 9 metros quadrados, com beliche e uma cama. O local não tem televisão, pia, chuveiro, nem janelas.

Loures é apontado como responsável por receber uma mala com R$ 500 mil de propina da JBS.

No pedido de prisão, a Procuradoria-Geral da República classifica o ex-deputado como um "verdadeiro longa manus" de Temer --expressão latina que designa alguém que executa tarefas a mando de outro. "Vale ressaltar que o envolvimento de Rodrigo Santos da Rocha Loures nos fatos relativos ao inquérito [...] se deu na condição de homem de 'total confiança' --verdadeiro longa manus-- do presidente da República Michel Miguel Elias Temer Lulia", escreveu o procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Um pedido de prisão anterior havia sido negado por Fachin sob a alegação de que Loures era deputado (nesse caso, é necessário que a prisão seja em flagrante). O ex-assessor de Temer, que é suplente de deputado, deixou o cargo na Câmara após o retorno de Osmar Serraglio (PMDB-PR), exonerado do Ministério da Justiça.

Na decisão, Fachin entendeu que, como Loures perdeu o foro privilegiado, não havia mais impedimento à prisão. Fachin passou a sexta-feira em uma audiência no tribunal e só depois das 18 horas conseguiu se debruçar sobre o material. Já passava de 22 horas quando assinou o pedido de prisão e o encaminhou à secretaria judiciária do STF.