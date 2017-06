Comunidade Escola chega a Santa Felicidade

Lançamento do Programa Comunidade Escola na Escola Municipal Foz do Iguaçu, em Santa Felicidade (foto: Divulgação)

O programa Comunidade Escola da Prefeitura de Curitiba chegou, neste sábado (03/06) à Escola Municipal Foz do Iguaçu. O programa oferece atividades gratuitas de lazer, cultura e esportes nas escolas aos sábados. Toda a comunidade pode participar.

A cerimônia de abertura teve a presença da secretária Maria Sílvia Bacila, que ressaltou a importância do programa como forma de reunir as pessoas e dar a elas a oportunidade de usufruir de um espaço de lazer e formação. “O Comunidade Escola é uma festa de encontros onde, para além das ações educacionais, estão as lições de cidadania, amizade, partilha e colaboração”, disse Maria Sílvia. "É um lugar de todos e feito para todos, uma ação de compromisso e responsabilidade da gestão para a comunidade.”

Aproximadamente 300 pessoas entre adultos e crianças passaram pela escola para comemorar o sábado de diversão. Eles puderam participar de jogos, como o xadrez, e brincadeiras, como cama elástica, pintura, pingue-pongue, música, dança, teatro, além de terem à disposição oficinas de culinária, artesanato, percussão e pintura, exposição de fotos do programa Linhas do Conhecimento e atendimento de enfermagem.

Cidadania e vozes

Para a diretora do Foz do Iguaçu, Elaine Aparecida Seneki, a chegada do Comunidade Escola merece comemoração, tanto dos alunos e professores quanto da comunidade. "É importante que as famílias tenham um espaço de aprendizagem e conhecimento”, afirmou ela. “A escola é nosso bem comum; aqui, todos são importantes. O programa incentiva as pessoas a sonhar, desabrochar e a se descobrir verdadeiramente como cidadãos.”

O Coral Vozes da Felicidade, da Fundação de Ação Social (FAS), se apresentou durante o evento, seguido da apresentação de Hip Hop dos estudantes do contraturno, sob a coordenação da professora Milena Kudla. Estudantes da escola, integrantes do projeto Jornal Eletrônico Extra, Extra! fizeram a cobertura do evento para a publicação online.

Para a funcionária pública Rosilene Lima, as atividades ofertadas na escola são diferentes e interessantes, favorecendo a população do bairro. “Hoje a criançada está se divertindo muito e podemos interagir com nossos filhos, conhecer as famílias dos colegas deles e ampliar nossas relações e saberes”, destacou.

Espaço aberto

O programa Comunidade Escola valoriza a escola como espaço aberto de conhecimento, promovendo parcerias e ações integradas para o desenvolvimento da comunidade local.

“A parceria entre escola e comunidade é indispensável para uma educação de qualidade e depende de uma boa relação entre familiares, gestores, professores, funcionários e estudantes”, afirmou a coordenadora do programa Comunidade Escola, Andrea Barletta.