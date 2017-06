Artesã paranaense conquista mercado internacional

Luzia Kava Seroka, artesã de Balsa Nova.Balsa Nova (foto: Arnaldo Alves / ANPr.)

Foi entre palha de milho seca que Luzia Kava Seroka encontrou um meio de ganhar um dinheirinho extra para a família. Quando, há 20 anos, fez seu primeiro curso ofertado pelo Instituto Emater, Luzia não imaginava que o hobby se transformaria em profissão e a tornaria uma artesã internacionalmente conhecida. Vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, o Emater atua com extensão rural. No caso do artesanato, promove os cursos, organiza visitas técnicas e participação dos artesãos em feiras do setor.

Foi com essas atividades que Luzia se tornou em uma referência do artesanato paranaense. “Tudo, graças a esse apoio”, afirma a artesã. Filha de agricultores de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, Luzia cresceu entre plantações de milho e feijão. A renda familiar era formada basicamente pela lavoura.

A realidade mudou quando ela aprendeu a dominar as técnicas do artesanato. “Praticamente tudo que tenho em casa foi conquistado com o artesanato”, conta. Hoje, produtos como imãs de geladeira, mini presépios, marcadores de livros representam 35% da renda da família – formada por Luzia, o marido Sérgio Luiz e a filha Cristiane. “Até a faculdade da minha filha consegui pagar com a palha de milho”, conta a artesã. Os enfeites custam de R$ 4 a R$ 170,00.

MAIS FÔLEGO

Criado no ano 2000, o projeto de fortalecimento do artesanato rural ganhou fôlego a partir de 2011, quando o Governo do Estado incluiu os produtos produzidos pelos alunos nas feiras de artesanato oficiais do Paraná. De lá para cá, ao menos 60 famílias passaram a complementar a renda com artesanato.

A coordenadora de extensão rural para o artesanato e turismo rural, Marilda Gadens, explica que o programa é voltado para geração de renda de mulheres da agricultura familiar. “É perceptível um acréscimo de 20% na renda familiar”, diz Marilda.

INTERCÂMBIO E FEIRAS

O instituto Emater oferece os cursos gratuitos de acordo com a característica da região. No caso de Balsa Nova, onde o milho se destaca, a escolha foi pela manufatura da palha. Já em São José dos Pinhais, também na RMC, a matéria-prima mais usada é o bambu.

Além dos cursos, o Emater organiza intercâmbios de artesãos para troca de experiências, workshops e feiras de exposição dos produtos. O principal objetivo é tornar os produtos das paranaenses competitivos para o mercado externo. “Com a colocação do artesanato nas feiras de visibilidade nacional, como a Feiarte e o Salão Paranaense de Turismo, abrimos uma frente de comercialização para os produtos”, explica Marilda.

Foi em uma dessas feiras que Luzia fez sua primeira exportação: uma remessa de 60 peças para os Estados Unidos. Depois disso já exportou a países da Europa e, mais, recentemente ao Chile. “Com o novo suporte técnico da Emater me qualifiquei e conquistei o mercado”, disse Luzia.

CURSOS

Os cursos da Emater são periódicos e variam de acordo com a cidade. As prefeituras, parcerias do Emater, divulgam as vagas e inscrevem os candidatos. As aulas são ministradas por artesãos escolhidos pela Governo do Estado. “Alguns deles foram alunos dos cursos de extensão e hoje são professores”, explicou Marilda.

É o caso da Luzia, que além de vender as peças ensina a técnica de manejo da palha para outras turmas. “A Emater se tornou uma parceria da vida. Por isso sempre digo: faça os cursos de artesanato e tenha paciência que eles dão retorno”, aconselha.